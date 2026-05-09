Пьяный военный ВСУ в Одессе устроил стрельбу в пиццерии

Пьяный военный ВСУ открыл огонь в пиццерии в украинской Одессе. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил портал «Страна».
Уточняется, что было слышно около пяти выстрелов.
Стрелявшего задержала полиция, оружие у него изъяли. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.
30 апреля в селе Верба Ровенской области мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и полиции, в результате чего были ранены два человека.
25 апреля сообщалось, что несколько подростков в Одессе напали на сотрудников военкомата, спасая мужчину от насильственной мобилизации.
Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников ТЦК по автомобилю в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщили, что военкомы открыли огонь по машине гражданских во время попытки насильственной мобилизации. По предварительным данным, выстрелы были сделаны одним из военных, который не входил в группу оповещения, из личного устройства для отстрела резиновых патронов.