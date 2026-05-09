В России начались длинные выходные

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 9 по 11 мая, так как День Победы в этом году выпадает на субботу, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
«Особое значение в мае имеет День Победы. В 2026 году он приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая —дополнительные дни отдыха», — сказала Долотина.
Ранее россияне отдыхали несколько дней подряд с 1 по 3 мая, когда в стране отмечали день Весны и Труда, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, когда в стране отмечали День защитника Отечества и 8 Марта.