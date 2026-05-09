Кучеров в походе за вторым "Хартом". Россиянин претендует на MVP сезона НХЛ

ТАСС, 9 мая. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в финальный список из трех номинантов, претендующих на «Харт трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В случае победы россиянин во второй раз станет самым ценным игроком сезона.
32-летний Кучеров в этом году претендует и на другой приз ценному игроку, только по версии профсоюза хоккеистов, — «Тед Линдсей эворд». Год назад он стал самым ценным игроком именно по версии хоккеистов, а в борьбе за «Харт» остался третьим после Коннора Хеллебайка и Леона Драйзайтля. Кучеров уже в третий раз подряд попадает в финальную тройку в споре за этот титул. Его конкурент, в том числе и за «Тед Линдсей эворд», канадец Коннор Макдэвид может похвастаться тем, что четыре раза подряд номинировался на «Харт трофи» с 2021 по 2024 год, дважды выиграв его (2021, 2023).
Кучеров пока единственный раз становился самым ценным игроком «регулярки» в 2019 году, став тогда и лучшим бомбардиром сезона. Выигрыш «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру) в предыдущие два года стать ему самым ценным игроком все же не позволил. В этом году Кучеров стал вторым среди самых результативных игроков с 130 очками (44 гола + 86 передач) в 76 матчах. Он стал лучшим в НХЛ по среднему количеству очков, которых он набирал в играх (1,71), занял третье место с показателем полезности «+43» и набирал как минимум одно очко в 60 матчах, включая как минимум два балла в 40 играх.
В девяти матчах Кучеров набирал не мерее четырех очков, а в двух — по пять баллов. Лучшим отрезком в регулярном сезоне россиянина стал период с 20 декабря по 12 января, когда он набрал 25 очков (10+15) в 10 матчах. Лидерство Кучерова в своем клубе как по очкам, так и по голам и передачам помогло «Тампе» стать второй в Атлантическом дивизионе с 50 победами.
Макдэвиду могут дать возможность присоединиться к Хоу и Гретцки.
Если рассматривать шансы Кучерова на победу в споре за «Харт» с точки зрения статистики, то шансов у россиянина не так много. Лучшим бомбардиром он не стал — «Арт Росс» взял его конкурент в споре за «Харт» и «Тед Линдсей» Макдэвид, опередив Кучерова на восемь очков. В отличие от Кучерова, канадец сыграл во всех матчах «регулярки», хотя в плане результативности не имеет такого большого преимущества над россиянином. Внушительным, правда, кажется его результативный отрезок с начала декабря по 13 января, когда он набрал очки в 20 матчах подряд.
В отличие от Кучерова, Макдэвид может войти в элитный клуб тех, кто становился самым ценным игроком регулярного сезона как минимум четыре раза, присоединившись к Эдди Шору, а также к Горди Хоу и Уэйну Гретцки, которые становились обладателями «Харта» шесть и девять раз соответственно. С Кучеровым их объединяет то, что оба показали невероятную игру в регулярном чемпионате, которая не обесценивается провалом обоих в плей-офф после вылета их команд в первом же раунде. Пускай свою неудачу Макдэвид может списывать на то, что в серии с «Анахаймом» он играл с переломами в области стопы и голеностопа.
Скрытым фаворитом в споре за «Харт» является форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. Как и Кучеров, этот трофей он выигрывал один раз (2024) и пять раз входил в тройку финалистов. Маккиннон стал лучшим снайпером чемпионата с 53 голами и замкнул тройку лучших бомбардиров с 127 очками. В 20 матчах он набирал как минимум три очка, а в 61 матче из 80 — одно.
Немаловажно и то, что Маккиннон помог «Колорадо» стать лучшей командой регулярного сезона с рекордными 55 победами, которая пропустила наименьшее количество голов (203). Его клуб продолжает выступление и в Кубке Стэнли, одержав уже две победы во втором раунде, пускай это и не учитывается при определении обладателя приза.
Из россиян последним обладателем «Харт трофи» был Кучеров. Наибольшее количество раз этот трофей брал Александр Овечкин (3). Причем он завоевывал его два года подряд — в 2008 и 2009 годах, становясь одним из самых результативных хоккеистов обоих сезонов.