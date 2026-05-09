Кучеров в походе за вторым "Хартом". Россиянин претендует на MVP сезона НХЛ

В отличие от Кучерова, Макдэвид может войти в элитный клуб тех, кто становился самым ценным игроком регулярного сезона как минимум четыре раза, присоединившись к Эдди Шору, а также к Горди Хоу и Уэйну Гретцки, которые становились обладателями «Харта» шесть и девять раз соответственно. С Кучеровым их объединяет то, что оба показали невероятную игру в регулярном чемпионате, которая не обесценивается провалом обоих в плей-офф после вылета их команд в первом же раунде. Пускай свою неудачу Макдэвид может списывать на то, что в серии с «Анахаймом» он играл с переломами в области стопы и голеностопа.