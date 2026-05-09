"Я бы все равно приехал": Лукашенко уведомил, что прибыл бы в Москву на Парад при любом сценарии

Белорусский лидер Александр Лукашенко 8 мая прибыл в Россию для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Он отметил, что приехал бы в Москву при любом сценарии. Как не без юмора сказал Александр Лукашенко, он прибыл бы в РФ, даже если президент России Владимир Путин «был бы не рад». Так белорусский лидер пошутил в ходе встречи с коллегой в Кремле.
Александр Лукашенко примет участие, в том числе, в Параде Победы. Владимир Путин ранее отметил, что рад прибытию белорусского коллеги. Они провели личную встречу 8 мая.
«Даже если [Владимир Путин] не рад был видеть, я бы все равно приехал. Праздник добрый, светлый», — прокомментировал Александр Лукашенко.
Глава государства также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин в ходе диалога с коллегой высоко оценил нынешние отношения между странами. Он поблагодарил Шавката Мирзиёева за прибытие в Москву, несмотря на «внешние угрозы».