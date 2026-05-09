Работа транспорта в Москве 9 мая изменится из-за парада

В Москве 9 мая в связи с празднованием Дня Победы будет изменена схема организации дорожного движения, а также скорректирована работа общественного транспорта и городских парковок. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Жителей и гостей города призвали быть внимательными и подготовиться к усилению мер безопасности на транспорте.
С 5:00 до окончания мероприятий 9 мая ограничения вводятся на следующих улицах: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка, а также на набережных: Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская.
Для автомобилистов будут закрыты Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский проезды, Чугунный и Большой Кремлевский мосты, Новая, Старая и Болотная площади, а также Фалеевский и Ветошный переулки. На время действия ограничений в этих зонах запрещена парковка, временно приостанавливается движение такси и арендованных машин. В местах проведения мероприятий также нельзя будет начать или завершить аренду средств индивидуальной мобильности (велосипедов и электросамокатов). Кроме того, 9 мая возможно временное закрытие подземных пешеходных переходов на Тверской улице.
9 мая приостановят работу парковки со шлагбаумом на улице Болотной, Триумфальной площади и Новом Арбате. При этом 9 и 11 мая автомобили можно будет оставить бесплатно на любых городских парковках, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, зон динамического тарифа и парковок со шлагбаумом.
В центре Москвы 9 мая изменится график работы общественного транспорта. Ограничения начнут действовать с 04:10 и продлятся до окончания мероприятий. В частности, маршрут М9 будет следовать до Болотной площади вместо станции метро «Рижская», а маршрут е30 — до Белорусского вокзала вместо станции метро «Китай-город». Подробная информация об изменениях опубликована на Едином транспортном портале.
Ограничения, связанные с празднованием Дня Победы, затронут работу метрополитена и МЦК. С 05:30 и до завершения перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут функционировать только на вход и пересадку пассажиров.
В департаменте отметили, что во время проведения мероприятий возможны дополнительные ситуативные ограничения на вход и выход — решение будет приниматься на основании требований полиции.
Как уточнили в Центральной пригородной пассажирской компании, пригородные поезда в Московском транспортном узле 9 и 10 мая будут следовать по расписанию субботы, а 11 мая — по графику воскресенья. Также в праздничные дни будет запущено около 50 дополнительных поездов между Москвой и Рязанью, Тулой, Владимиром, Калугой.