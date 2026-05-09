Работа транспорта в Москве 9 мая изменится из-за парада

Для автомобилистов будут закрыты Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский проезды, Чугунный и Большой Кремлевский мосты, Новая, Старая и Болотная площади, а также Фалеевский и Ветошный переулки. На время действия ограничений в этих зонах запрещена парковка, временно приостанавливается движение такси и арендованных машин. В местах проведения мероприятий также нельзя будет начать или завершить аренду средств индивидуальной мобильности (велосипедов и электросамокатов). Кроме того, 9 мая возможно временное закрытие подземных пешеходных переходов на Тверской улице.