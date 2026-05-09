Футзалисты «Торпедо‑2» уступили в Туле в первом полуфинальном матче

В мужской высшей лиге чемпионата России по футзалу стартовала полуфинальная серия между тульским ТЗМС и нижегородским «Торпедо-2». Она пройдёт до трёх побед.
Фаворит турнира начала мощно. Уже к 12-й минуте туляки выигрывали со счётом 3:0. До перерыва Али Велемеев один мяч отыграл, но в начале второго тайма ТЗМС вернул себе перевес в три гола. Только в самой концовке Арсен Петросов смог подсластить горечь неудачи — 2:4.
— Сегодня мы наблюдали много эмоций, борьбы, футзала как такового не было. Это от того, что уровень фолов был запредельным. В последнее время я не раз говорил, что не понимаю этот самый уровень. Но это оставим для судейского корпуса. Надо признать, что мы не готовы были к такой борьбе. А также в начале оказались не готовы в плане атмосферности матча, его значимости. Хотя про это разговаривали. Теперь нам надо это всё переварить, выйти на второй матч и увезти отсюда победу, — подчеркнул наставник «Торпедо-2» Евгений Иваняк.
Вторая встреча 9 мая также пройдёт в Туле.