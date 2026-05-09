От Томска до всего мира. История и развитие "Бессмертного полка"

В 2018 году «Бессмертный полк» привлек уже 10,4 млн человек в России и 80 странах мира. В Москве к нему присоединились более 1 млн участников. Вместе с Владимиром Путиным в составе «Бессмертного полка» в российской столице прошли президент Сербии Александар Вучич (с портретом деда Анжелко Вучича) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (его отец не участвовал во Второй мировой войне, поэтому он шел с портретом Героя Советского Союза Вольфаса Виленскиса — одного из наиболее известных евреев — героев войны). В 2019 году акция прошла в 115 странах, в России в ней приняли участие более 10 млн человек. В Москве к шествию присоединились 700 тыс. человек.