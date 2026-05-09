От Томска до всего мира. История и развитие "Бессмертного полка"

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая 2026 года в России и за рубежом состоится общероссийская акция «Бессмертный полк». Решение о проведении акции в виде очного шествия или онлайн-мероприятия принимают власти регионов в зависимости от ситуации с безопасностью, в Москве она состоится в онлайн-режиме.
ТАСС- подготовил материал об истории и правилах этой акции.
История.
Акции, приуроченные к празднованию Дня Победы, участники которых шли колоннами и несли транспаранты с портретами своих родственников-ветеранов, проводились в разных городах России с 1960-х годов под различными названиями. Например, в 2007 году такую акцию «Парад победителей» в Тюмени организовал местный житель Геннадий Иванов.
Первый «Бессмертный полк» в современном формате состоялся 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиагруппы. Тогда же участникам «Бессмертного полка» было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте.
В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт- Петербург.
В 2014 году она была проведена более чем в 500 городах России, а также в Израиле и Белоруссии. Общее число участников достигло 500 тыс.
В 2015 году в акциях «Бессмертного полка» приняли участие, по разным данным, от 4 до 12 млн человек в России и 20 зарубежных странах, в том числе в Германии и США. В Москве 9 мая в честь 70-летия Победы по Красной площади прошли около 500 тыс. человек. Среди присоединившихся к шествию в столице был президент РФ Владимир Путин, который нес портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича. Глава государства участвовал в акциях «Бессмертный полк» и в следующих годах.
В 2016 году в Москве в шествии приняли участие 700 тыс. человек, всего в России — 6,2 млн. За рубежом оно охватило 40 стран, включая Германию, США, Украину и страны Прибалтики. По итогам 2017 года в акции участвовали 7,8 млн человек, в том числе 850 тыс. — в Москве. Всего шествия прошли более чем в 60 государствах.
В 2018 году «Бессмертный полк» привлек уже 10,4 млн человек в России и 80 странах мира. В Москве к нему присоединились более 1 млн участников. Вместе с Владимиром Путиным в составе «Бессмертного полка» в российской столице прошли президент Сербии Александар Вучич (с портретом деда Анжелко Вучича) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (его отец не участвовал во Второй мировой войне, поэтому он шел с портретом Героя Советского Союза Вольфаса Виленскиса — одного из наиболее известных евреев — героев войны). В 2019 году акция прошла в 115 странах, в России в ней приняли участие более 10 млн человек. В Москве к шествию присоединились 700 тыс. человек.
В 2020 году в России акция 9 мая из-за ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19, состоялась в виде «онлайн-шествия». Этот формат предусматривал загрузку пользователями фотографий родственников-ветеранов на сайт «Бессмертного полка», после чего их демонстрировали в рамках «виртуального шествия» (в 2020 году трансляция длилась 20 дней). Предполагалось, что в обычном формате «Бессмертный полк» удастся провести чуть позже, 26 июля 2020 года. Однако из-за эпидемиологических ограничений шествие так и не состоялось.
В 2021 году 9 мая также состоялось только «онлайн-шествие», которое привлекло 5 млн участников.
В 2022 году «Бессмертный полк» в большинстве российских городов удалось провести в обычном формате. В России к нему присоединились 7,8 млн человек, в Москве в шествии 9 мая участвовали порядка 1 млн человек. За рубежом мероприятия состоялись в 90 странах.
В 2023 году в целях безопасности традиционное шествие в России не проводили. Всем желающим предлагалось разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, автомобиле и на сайте движения. По данным Россотрудничества, в том или ином формате акция прошла более чем в 110 странах мира.
В 2024 году в большинстве городов России «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате, исключением стали Кузбасс и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В шествиях участвовали более 100 тыс. человек. Всего же в мире к акции 1−12 мая присоединились в разных форматах 115 стран.
В 2025 году очные шествия «Бессмертного полка» прошли в 55 регионах РФ с участием 7 млн человек. Самым массовым была акция в Санкт-Петербурге, где на нее пришли 1,2 млн человек, в Москве шествие состоялось только в онлайн-формате. За рубежом акция прошла в 120 странах, из них в 83 было проведено очное шествие.
Правила.
В соответствии с едиными принципами организации и проведения «Бессмертного полка», участие в акции является строго добровольным, не допускаются любые «разнарядки», формирование в ходе шествий «школьных» или «корпоративных» колонн. Нельзя использовать акцию для достижения политических целей, а также для получения коммерческой выгоды. Политикам и чиновникам рекомендуется воздерживаться от попыток «возглавлять» колонны на шествиях.
Основные координаторы и организаторы.
В настоящее время основной организацией, занимающейся проведением акции, является общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение (ООД) «Бессмертный полк России». Сопредседатели центрального штаба ООД — Геннадий Иванов, генерал-полковник Сергей Макаров и деятель поискового движения, историк Елена Цунаева. До своей смерти в январе 2021 года сопредседателем центрального штаба организации был также народный артист СССР Василий Лановой. Руководитель исполкома — Наталья Шадрина. Логотип «Бессмертного полка России» представляет собой Георгия Победоносца на фоне красной звезды и белого кольца с названием движения.
В 2010-х годах в большинстве российских городов акции проводило также межрегиональное историко-патриотическое общественное движение (МИПОД) «Бессмертный полк». Логотип движения — белый журавль, взлетающий на фоне красной звезды. 16 апреля 2019 года МИПОД и ООД подписали соглашение о единых принципах организации и проведения шествий. Их могут проводить и другие организации, однако они должны следовать этим принципам.
