Названы победители фестиваля единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор»

В Калининграде 8 мая завершился Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор». Три дня во Дворце спорта «Автотор-Арена» почти 1200 участников до 21 года из 33 регионов России и Республики Беларусь разыгрывали награды в 12 видах единоборств. Общий призовой фонд составил 6,5 млн рублей, а главный приз — электромобиль АМБЕРАВТО А5 — уехал в Севастополь вместе с победителем суперфинала по панкратиону Зограбом Оганяном.
Соревновательная программа была построена так, чтобы каждый день держал зрителя в напряжении. Стартовали с борцовских дисциплин, продолжили ударными видами, а финальный день отдали суперфиналам в абсолютной весовой категории и мужскому панкратиону. За три дня трибуны посетили более 9 тысяч зрителей.
Главный приз достался Зограбу Оганяну из Севастополя. После победы спортсмен говорил не столько о технике, сколько об атмосфере: ему запомнился и уровень организации, и то, что рядом с ареной находится храм. На фестиваль он приехал с супругой, которая поддерживала его перед поединками. Ещё два денежных приза по 250 тысяч рублей остались в Калининграде: в суперфинале по пляжной борьбе победил Вахтанг Акаба, а в армейском рукопашном бою сильнейшим стал Георгий Яцына.
Официальные лица и гости турнира высоко оценили фестиваль. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов передал слова благодарности основателю и главному акционеру «Автотора» Владимиру Щербакову за созданные условия, заметив, что здесь «создано всё для того, чтобы молодые спортсмены могли проявить свои лучшие качества, характер и волю к победе». Сам Владимир Иванович обозначил задачу прямо: «Мы стремились создать для спортсменов, тренеров и зрителей по-настоящему достойный праздник спорта» — и добавил, что для компании важно делать Калининградскую область площадкой для соревнований самого высокого уровня.
Министр спорта региона Евгений Скачков подчеркнул, что уровень турнира высоко оценили и представители федерального министерства, отметив уникальность формата. Среди почётных гостей, которых за три дня набралось больше сотни, были трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, легендарные братья Белоглазовы, олимпийцы Исраил Арсамаков, Вартерес Самургашев и Хаджимурад Магомедов.
Для Калининграда «Кубок Балтики» уже не просто турнир, а элемент спортивного календаря, который работает на репутацию региона. В 2025-м фестиваль посвящали 80-летию Победы, в этом — 80-летию области.
Кстати, в конце мая «Автотор-Арена» примет X Российско-Китайские молодёжные летние игры — и это логичное продолжение курса, в котором частная инфраструктура становится фундаментом для событий федерального и международного масштаба.