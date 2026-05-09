Названы победители фестиваля единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор»

Главный приз достался Зограбу Оганяну из Севастополя. После победы спортсмен говорил не столько о технике, сколько об атмосфере: ему запомнился и уровень организации, и то, что рядом с ареной находится храм. На фестиваль он приехал с супругой, которая поддерживала его перед поединками. Ещё два денежных приза по 250 тысяч рублей остались в Калининграде: в суперфинале по пляжной борьбе победил Вахтанг Акаба, а в армейском рукопашном бою сильнейшим стал Георгий Яцына.