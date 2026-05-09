Соцфонд поздравил 32 ветеранов с Днём Победы — самому старшему, Василию Скасырскому, 106 лет

члены Молодёжного совета поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая. В этом году коллектив посетил 32 участника событий 1941−1945 годов.
Самому взрослому из них — Василию Алексеевичу Скасырскому — 106 лет. Он был призван в Красную армию в 1939 году, прошёл связистом путь от Москвы до Берлина через Восточную Пруссию и встретил Победу в столице Германии.
Ветераны с радостью принимали гостей, делились воспоминаниями о боевых буднях и о том, как встретили 9 мая 1945 года.
«День Победы — символ нашей силы, гордости и вечной памяти о тех, кто отстоял свободу страны. Низкий поклон участникам войны за подвиг, подаривший нам мирную жизнь, — сказала Светлана Запанкова. — Желаем ветеранам крепкого здоровья, радости, счастья и мирного неба».