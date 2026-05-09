Губернатор попросил иностранных блогеров рассказать миру правду о России

участниками медиашколы — 50 блогерами из 25 стран. Совокупная аудитория их подписчиков — больше 34 миллионов человек. Проект организовала Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи, а образовательным партнёром выступил центр «ШУМ».
Губернатор назвал правильным, что многие блогеры впервые знакомятся с Россией через самый западный регион. Он также предложил им встретиться с ветеранами в преддверии 81-й годовщины Победы и 80-летия области: «Они у нас большие молодцы, активные и сильные духом. Мы гордимся их воинским и трудовым подвигом».
Беспрозванных подчеркнул, что миссия блогеров — важная и ответственная: «Через ваш контент мир узнаёт о России, о её людях, культуре и истории. Сегодня как никогда важно, чтобы эта информация была объективной и достоверной».
Медиашкола проходит в рамках Академии стратегических коммуникаций. В составе делегации — 20 блогеров из 15 стран, участвующих в блог-туре «Наследие великой Победы». Всемирный фестиваль молодёжи, к которому приурочен проект, состоится в Екатеринбурге в сентябре 2026 года.