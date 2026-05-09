«Автотор-Арена» собрала 1200 молодых бойцов: в Калининграде определят победителей «Кубка Балтики»

В Калининграде на площадке «Автотор-Арены» проходит третий Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор». Турнир в этом году приурочили сразу к двум знаковым датам — 80-летию Калининградской области. В 12 видах единоборств борются почти 1200 участников до 21 года из 33 регионов России и Республики Беларусь. Общий призовой фонд 6,5 миллиона рублей и главный приз для победителя суперфинала — электромобиль «АМБЕРАВТО A5».
Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил компанию «Автотор» за создание современной площадки и напомнил, что фестиваль решает сразу две задачи: это и соревнования высшего уровня, и возможность показать регион гостям. «Для Калининградской области особенно важно, что участники и гости фестиваля не только выходят на соревновательную площадку, но и получают возможность познакомиться с нашим регионом — самым западным регионом России, его возможностями, гостеприимством и спортивной инфраструктурой», — цитируют главу региона сразу несколько изданий.
Одним из почётных гостей и, по сути, идейным вдохновителем проекта стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Легендарный борец принимал участие в закладке первого камня в основание «Автотор-Арены» и в её открытии. Спустя несколько лет он признался, что реальность превзошла ожидания: «Я предполагал, что здесь будет хорошо, но не ожидал, что настолько. Дворец спорта производит очень сильное впечатление — масштабом, продуманностью и организационными возможностями. Здесь созданы действительно современные условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня».
Основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков прямо связал рождение и арены, и самого «Кубка Балтики» с личностью Карелина. «Вдохновителем многих начинаний — от идеи Кубка Балтики до строительства этого комплекса — стал Александр Карелин. Он стоял у истоков создания Дворца спорта, участвовал в закладке первого камня, и во многом именно его подход, его спортивный авторитет и личный пример легли в основу этого проекта», — подчеркнул он.
Смысл фестиваля, по словам Щербакова, не сводится к борьбе за медали. Это — пространство, где молодые спортсмены могут проявить себя в атмосфере дисциплины и уважения. «Здесь, на одной площадке, встречаются представители разных видов единоборств, чтобы в открытой и уважительной борьбе определить сильнейших. Для нас особенно важно, что это происходит не случайно и не стихийно, а в атмосфере спорта, дисциплины, взаимного уважения и настоящего соревновательного духа», — отметил он.
Программа фестиваля распределена на три дня: 6 мая состоялись соревнования по борцовским дисциплинам, 7 мая — поединки ударных видов единоборств, а сегодня, 8 мая, состоятся суперфиналы в абсолютной весовой категории и мужские соревнования по панкратиону.
«Кубок Балтики» проводится на «Автотор-Арене» с 2023 года. За это время он стал не просто ежегодным турниром, а одним из ключевых спортивных событий региона, объединяющим спортсменов, тренеров и болельщиков из разных уголков страны. В прошлом году фестиваль посвятили 80-летию Победы, в этом — 80-летию Калининградской области. Судя по тому, что «Автотор-Арена» из года в год принимает всё больше участников, этот проект надолго прописался в спортивном календаре самого западного региона России.