«Автотор-Арена» собрала 1200 молодых бойцов: в Калининграде определят победителей «Кубка Балтики»

«Кубок Балтики» проводится на «Автотор-Арене» с 2023 года. За это время он стал не просто ежегодным турниром, а одним из ключевых спортивных событий региона, объединяющим спортсменов, тренеров и болельщиков из разных уголков страны. В прошлом году фестиваль посвятили 80-летию Победы, в этом — 80-летию Калининградской области. Судя по тому, что «Автотор-Арена» из года в год принимает всё больше участников, этот проект надолго прописался в спортивном календаре самого западного региона России.