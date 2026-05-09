«Кубок Балтики» на призы «Автотор»: итоги крупнейшего фестиваля единоборств в Калининграде

В Калининграде завершился фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор» — трёхдневный турнир, который в последние годы стал одним из крупнейших молодёжных соревнований по единоборствам в России. С 6 по 8 мая на «Автотор-Арене» выступали около 1200 спортсменов из 33 регионов страны и Беларуси, а общая аудитория турнира превысила 9 тысяч зрителей. В этом году фестиваль был посвящён 80-летию Калининградской области.
За три дня спортсмены разыграли награды в 12 дисциплинах — от самбо и дзюдо до ММА и панкратиона. Финальный день турнира завершился суперфиналами в абсолютных категориях.
Главный приз фестиваля — электромобиль АМБЕРАВТО A5 — достался победителю суперфинала по панкратиону Зограбу Оганяну из Севастополя.
Спортсмен после турнира отметил, что для него важным фактором стала не только подготовка к поединкам, но и атмосфера самого фестиваля. «Здесь была очень особая атмосфера. Всё организовано на высоком уровне, и это чувствовалось с первого дня», — сказал Оганян.
По 250 тысяч рублей получили победители суперфиналов по пляжной борьбе и армейскому рукопашному бою. Ими стали калининградцы Вахтанг Акаба и Георгий Яцына.
Основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков заявил, что фестиваль продолжает расти вместе с интересом к единоборствам в регионе: «Мы стремились создать для спортсменов, тренеров и зрителей по-настоящему достойный праздник спорта. Для нас важно, чтобы Калининградская область становилась площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня, объединяющих молодёжь, профессионалов и всех, кто разделяет ценности силы, уважения и честной борьбы», — отметил он.
На фестиваль в Калининград приехали более сотни почётных гостей, среди которых губернатор области Алексей Беспрозванных, Александр Карелин, Анатолий и Сергей Белоглазовы, Исраил Арсамаков, Вартерес Самургашев и Хаджимурад Магомедов.
Министр спорта Калининградской области Евгений Скачков подчеркнул, что турнир уже стал одним из крупнейших спортивных проектов региона.
«Это был действительно масштабный спортивный марафон. Высокий уровень организации отмечали и представители Министерства спорта России», — заявил министр.
«От имени и по поручению президента Федерации спортивной борьбы России, вице-президента Объединённого мира борьбы Михаила Геразиевича Мамиашвили хочу поздравить участников и организаторов с проведением фестиваля на столь высоком уровне. Особые слова благодарности — Владимиру Ивановичу Щербакову за возможность соревноваться и бороться в таких прекрасных условиях. Уверен, что молодое поколение спортсменов будет достойно продолжать традиции своих дедов и прадедов, историю нашей страны и её победный дух», — отметил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.
Фестиваль «Кубок Балтики» проводится в Калининграде с 2023 года. За это время турнир заметно прибавил и по масштабу, и по уровню участников, постепенно превратившись в одно из главных событий калининградской спортивной весны.