«Кубок Балтики» на призы «Автотор»: итоги крупнейшего фестиваля единоборств в Калининграде

В Калининграде завершился фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор» — трёхдневный турнир, который в последние годы стал одним из крупнейших молодёжных соревнований по единоборствам в России. С 6 по 8 мая на «Автотор-Арене» выступали около 1200 спортсменов из 33 регионов страны и Беларуси, а общая аудитория турнира превысила 9 тысяч зрителей. В этом году фестиваль был посвящён 80-летию Калининградской области.