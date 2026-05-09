Гранты «Балтийского долголетия» увеличены до 1 млн рублей — приём заявок открыт до конца мая

получение грантов в рамках проекта «Балтийское долголетие». Субсидии до 1 миллиона рублей доступны для реализации социально значимых проектов в 2026 году. Заявки принимаются до конца мая.
«По итогам первого конкурса поддержано 128 проектов, мероприятия уже реализуются, — сообщила заместитель председателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер. — Ежедневно получаем обратную связь от старшего поколения. Летом будет увеличено число мероприятий, поддержку получат новые проекты».
Участница проекта Вероника Серякова рассказала, что занимается фитнесом, пилатесом, танцует и недавно посетила первый кулинарный мастер-класс. Руководитель кондитерской школы «Коврижка» Елена Томина отметила: «Многие идеи для десертов предлагают сами участники». Её организация третий год участвует в проекте, в 2026 году запустила сразу четыре направления — советские десерты, десерты народов мира, зефир и роспись пряников.
Участвовать в грантовом конкурсе могут государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. При распределении грантов учитывают численность старшего поколения в конкретном муниципалитете.
Карту участника «Балтийского долголетия» уже оформили 33 тысячи жителей региона (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет). Обратиться за документом можно онлайн через «Госуслуги» или в любом отделении Центра соцподдержки. Запись на мероприятия — через портал «Балтийское долголетие» или напрямую в организациях-исполнителях.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Лариса Швалкене подчеркнула: «За каждым таким грантом — реальная забота о людях, их потребностях в общении, творчестве, физической активности. Это именно та адресная работа, которая предусмотрена народной программой “Единой России”».
По данным Минтруда России, сегодня более 15 миллионов людей старшего поколения по стране участвуют в программах «Активное долголетие». Развитие таких возможностей — одна из основных задач национального проекта «Семья».