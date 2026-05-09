Агентам по недвижимости, курьерам и сварщикам в Калининградской области предлагают зарплаты от 150 тысяч рублей

16% выше, чем год назад (60 234 рубля). Такие данные приводит hh.ru.
Самые высокие предложения — у агентов по недвижимости (170 000 рублей), курьеров (161 000 рублей) и сварщиков (150 000 рублей). В десятку также вошли прорабы и мастера СМР (120 000 рублей), автослесари и автомеханики (105 000 рублей), машинисты (99 300 рублей), врачи (93 500 рублей), упаковщики (91 000 рублей), а также инженеры ПТО и сметчики, сервисные инженеры, механики, монтажники и инженеры-конструкторы (около 90 000 рублей).
Директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова отметила: «Предложения для этих специалистов формируют верхний диапазон зарплат в регионе и отражают устойчивый спрос на коммерческие, рабочие и инженерные компетенции».
Среди профессиональных сфер лидируют высший и средний менеджмент (112 873 рубля), автомобильный бизнес (100 343 рубля), транспорт и логистика (95 080 рублей), сельское хозяйство (90 214 рублей), строительство и недвижимость (88 521 рубль), ИТ (81 113 рублей) и рабочий персонал (80 343 рубля).
По Северо-Западу Калининградская область оказалась на седьмом месте по уровню предлагаемых зарплат — 70 059 рублей, пропустив вперёд Санкт-Петербург (92 440 рублей), Мурманскую (86 929 рублей), Ленинградскую (80 735 рублей), Ненецкий АО (78 944 рубля), Коми (77 451 рубль) и Архангельскую область (72 209 рублей). Ниже — Карелия, Новгородская, Вологодская и Псковская области.