Посол Британии в Москве заявил, что хочет вернуть военные каналы связи

По словам Найджела Кейси, прямых военных контактов между Россией и Великобританией сейчас нет.

Источник: Комсомольская правда

Посол Британии в Москве Найджел Кейси заявил о желании восстановить каналы связи по линии военных. Это дипломат подтвердил в специальном интервью RTVI.

По словам Кейси, прямых военных контактов между Россией и Великобританией сейчас нет. Их не стало после взаимной высылки военных атташе в 2024 году. Дипломат назвал эту ситуацию опасной.

Лондон уже предлагал возобновить прямую коммуникацию между военными. И будет продолжать просить об этом. Без таких каналов в случае инцидента не получится провести деэскалацию в реальном времени.

Кейси перечислил риски.

— Россия обвиняет Британию в гибридной войне. А с точки зрения Лондона, Россия ведет опасные военные действия у британских берегов. Например, стратегические бомбардировщики пролетают рядом с воздушным пространством, исследовательские суда зависают над подводными кабелями, а военный корабль сейчас находится в Ла-Манше. Нужно иметь возможность обо всем этом говорить.

Посол подтвердил, что каналов связи нет уже два года. В мае 2024 года Лондон первым выслал российского военного атташе, назвав его разведчиком. Москва в ответ объявила британского атташе персоной нон грата.

Кейси подчеркнул: восстановление военных каналов — ответственный шаг для двух крупных военных держав, особенно в условиях напряженности. Британия остаётся открытой к этому.

