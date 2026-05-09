Космонавты Роскосмоса с МКС поздравили граждан РФ с Днем Победы

В России отмечают День Победы. В честь памятной даты с видеопоздравлением обратились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они выступили с торжественной речью с Международной космической станции. Соответствующее видеопоздравление публикует Роскосмос в мессенджере «Макс».
Космонавты указали на мужество и героизм солдат Красной армии. Они напомнили, что ровно 81 год назад советские воины победили «беспощадного врага». Противник пытался «стереть с лица Земли целые народы».
«Победа в Великой Отечественной войне — пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», — отметили космонавты.
Президент России Владимир Путин 8 мая направил зарубежным лидерам поздравления с Днем Победы. Такие телеграммы получили главы государств, входивших в состав СССР в годы Великой Отечественной войны.