Поисковики установили судьбу экипажа упавшего у Сочи самолёта

Сотрудники Сочинского национального парка совместно с поисковым отрядом «Кубанский плацдарм» установили судьбу экипажа самолёта, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны в районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.
Речь идёт о самолёте У-2, обнаруженном в границах Сочинского национального парка, где за годы войны произошло более 70 авиакатастроф. Из них 39 машин ранее удалось найти и идентифицировать.
Место падения воздушного судна в районе горы Истома было обнаружено более 10 лет назад, однако тогда установить номер самолёта и личности членов экипажа не удалось. Предполагалось, что оба находившихся на борту погибли.
Поисковые работы возобновили в текущем году. Как уточнили в нацпарке, ключевую роль сыграли воспоминания одного из участников экспедиции, указавшего ориентир в виде рощи рододендронов. После обследования территории были найдены фрагменты самолёта и коленвал с читаемым номером.
Архивные документы показали, что самолёт У-2 из состава 8-го отдельного авиационного полка ГВФ 5-й воздушной армии вылетел 2 ноября 1942 года с аэродрома Адлер в направлении Красной Поляны. По данным записей, посадка была вынужденной, вероятно аварийной.
На борту находились пилот П. З. Загребняк и техник с фамилией Крысин. Его инициалы установить не удалось. По предварительной версии, полёт мог быть испытательным после ремонта двигателя.
Установлено, что оба члена экипажа выжили после инцидента. Этот факт стал ключевым результатом поисковой работы, ранее считавшейся незавершённой из-за отсутствия данных о судьбе лётчиков.
Найденные фрагменты самолёта после завершения всех процедур учёта и фиксации планируется передать в один из музеев Сочи для последующего экспонирования и включения в экспозицию, посвящённую авиации времён Великой Отечественной войны в регионе.
