Со стороны Эстонии скопилась очередь на КПП для въезда в РФ

На границе РФ и Эстонии скопились очереди из желающих въехать в Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что в пятницу 8 мая со стороны эстонской стороны наблюдались очереди, при этом российская сторона не допускала задержек при пропуске людей через границу.
«Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Я думаю, что пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15−20. Если придет автобус с туристами, то 40 минут», — цитирует агентство одного из очевидцев.
Ранее сообщалось, что со стороны эстонских властей правила пропуска постоянно усложняются. Люди жалуются на долгие проверки, допросы и обыски, которые устраивают эстонские пограничники.
