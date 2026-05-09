В США военны безуспешно гонялись за НЛО, разделившимся на две части

В рамках масштабной публикации материалов Пентагона об НЛО стал известен случай преследования сверхскоростного НЛО в конце 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

После публикации Пентагоном новых материалов об НЛО стали известны подробности инцидента, произошедшего в конце 2025 года во время операции американских военных и спецслужб.

Согласно рассекреченным документам, в ходе наблюдения в одном из горных районов был обнаружен неопознанный объект, демонстрировавший необычные характеристики и скорость.

По данным свидетельских показаний, военные использовали вертолеты и тепловизионные системы FLIR для поиска аномалий. Во время операции был замечен светящийся объект, который сначала зависал у поверхности земли, а затем начал стремительно перемещаться, меняя направление полета. В какой-то момент он разделился на две части, после чего от одного из объектов отделился еще один, мгновенно исчезнувший из зоны наблюдения.

В документах отмечается, что американская авиация не смогла продолжить преследование из-за крайне высокой скорости движения аномалии. Позднее экипажи и наблюдательные посты также зафиксировали появление множества светящихся объектов и оранжевых сфер, выполнявших синхронные маневры рядом с военными самолетами и временами исчезавших из поля зрения бортовых систем наблюдения.

Ранее бывший контр-адмирал ВВС США Тимоти Галлоде рассказал, что Земля находится под наблюдением инопланетян.

