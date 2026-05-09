Пожилая астраханка сбила ребенка на переходе в Волжском и скрылась

Авария произошла около полудня в городе-спутнике на пересечении проспекта Ленина и улицы Прибрежной. 64-летняя жительница Астраханской области, управляя легковушкой Opel, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила девятилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы и госпитализирован с места аварии.