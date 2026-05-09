Пожилая астраханка сбила ребенка на переходе в Волжском и скрылась

Женщину, управлявшую иномаркой, пришлось задерживать с помощью плана «Перехват».

Прокуратура контролирует проверку обстоятельств дорожной аварии в Волжском, в которой пострадала маленькая девочка, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

Авария произошла около полудня в городе-спутнике на пересечении проспекта Ленина и улицы Прибрежной. 64-летняя жительница Астраханской области, управляя легковушкой Opel, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила девятилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы и госпитализирован с места аварии.

Водителя полицейским пришлось задерживать с помощью плана «Перехват». Законность процессуального решения, принятого по итогам расследования, проверят сотрудники прокуратуры.

А ранее еще одна женщина-водитель на иномарке врезалась в областном центре в электромотоцикл.