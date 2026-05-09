Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 дипломатов Британии выслали из Москвы за два года

По словам дипломата Кейси, ни одну другую страну не высылают так часто из-за шпионских скандалов.

Источник: Комсомольская правда

За два года из британского посольства в российской столице выслали 15 дипломатов. Эти данные в беседе с RTVI привел посол Соединенного Королевства Найджел Кейси.

По словам дипломата, ни одну другую страну не высылают так часто из-за шпионских скандалов. Россия, как он полагает, поместила Британию в особую категорию. Москва считает британцев особенно враждебными. В посольстве с этим не согласны, но сам факт посол не отрицает.

Высылки по обвинению в шпионаже происходят, как утверждают в посольстве, из-за поддержки Лондоном Украины. Кейси назвал эти шаги контрпродуктивными и бесполезными, но признал, что такова реальность.

Последний случай был в марте. Из Москвы выслали второго секретаря британского посольства. ФСБ обвинила его в разведывательной деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом. По данным спецслужбы, он пытался получать чувствительную информацию на неофициальных встречах с российскими экономическими экспертами.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.