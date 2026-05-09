За два года из британского посольства в российской столице выслали 15 дипломатов. Эти данные в беседе с RTVI привел посол Соединенного Королевства Найджел Кейси.
По словам дипломата, ни одну другую страну не высылают так часто из-за шпионских скандалов. Россия, как он полагает, поместила Британию в особую категорию. Москва считает британцев особенно враждебными. В посольстве с этим не согласны, но сам факт посол не отрицает.
Высылки по обвинению в шпионаже происходят, как утверждают в посольстве, из-за поддержки Лондоном Украины. Кейси назвал эти шаги контрпродуктивными и бесполезными, но признал, что такова реальность.
Последний случай был в марте. Из Москвы выслали второго секретаря британского посольства. ФСБ обвинила его в разведывательной деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом. По данным спецслужбы, он пытался получать чувствительную информацию на неофициальных встречах с российскими экономическими экспертами.
