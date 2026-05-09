Гинцбург заявил о мутациях хантавируса и риске передачи между людьми

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС заявил, что хантавирус способен накапливать мутации, которые потенциально могут привести к изменению механизма его распространения и появлению передачи от человека к человеку.
По словам специалиста, хантавирус, как РНК-содержащий возбудитель, характеризуется высокой изменчивостью. Это, как отметил Гинцбург, создаёт условия для появления новых свойств у инфекции, включая возможное повышение устойчивости в окружающей среде.
Он добавил, что при определённых изменениях вирус может стать более стабильным вне организма и распространяться на большие расстояния, в том числе воздушным путём. Речь идёт о потенциальных рисках, связанных с дальнейшей эволюцией возбудителя.
Хантавирус относится к группе инфекций, изучением которых занимаются профильные научные центры, включая Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Эти исследования направлены на оценку изменений вирусов и возможных сценариев их распространения среди людей и животных.
Хантавирусы в целом известны как природно-очаговые инфекции, переносимые грызунами. В научной среде их изучение связано с мониторингом мутаций и оценкой эпидемиологических рисков, включая потенциальные изменения путей передачи и условий выживания возбудителя во внешней среде.
Ранее мы писали: Евросоюз готовит карантин для пассажиров лайнера с хантавирусом.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!