За СССР воевал Гитлер, сын Мао и сын Страстной Пассионарии: такого вы точно не знали о Великой Отечественной

«Всего больше меня удручает то, что мне пришлось покинуть фронт, ибо у меня безумное желание уничтожить этих разбойников. Ещё раз говорю тебе, мама, что считаю для себя счастьем и гордостью иметь возможность сражаться в рядах великой и непобедимой Красной армии против жандарма человечества. Я уверен, что здесь он сломает себе зубы…» — писал Рубен своей матери в июле 1941 года. За мужество, проявленное на фронте, он был награждён орденом Красного Знамени.