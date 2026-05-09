В Госдуме прокомментировали отказ Пашиняна приехать на Парад Победы

Премьер пропускает Парад Победы в Москве не в первый раз.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в том, что Никол Пашинян не посетит Парад Победы в Москве, нет ничего необычного. Об этом он заявил в беседе с RTVI.

По мнению депутата, присутствие армянского премьера на празднике принесло бы мало радости. Калашников напомнил, что Пашинян недавно принимал в Ереване саммит Европейского политического сообщества. Там участвовали президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте и лидеры Евросоюза.

— Премьер собрал всех врагов России, — заявил Калашников.

Он призвал перестать придавать значение жестам и начать реагировать.

— Надо попросить их уйти из ОДКБ и ЕАЭС, раз уж они так себя ведут по-хамски, — добавил парламентарий.

7 мая Пашинян объяснил свой отказ предвыборной кампанией. С 8 мая он и большинство министров уходят в отпуск. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Участвуют 19 политических сил, в том числе партия Пашиняна.

Премьер пропускает Парад Победы в Москве не в первый раз. В 2024 году он не приехал, посчитав, что участвовать каждый год необязательно. В 2020 году причиной стала эпидемиологическая ситуация.

На 9 мая в Москве ожидают около 20 иностранных лидеров. Приедет премьер Словакии Роберт Фицо, но на сам парад не пойдет. Ожидается также президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Лаоса.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше