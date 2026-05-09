Дарья Мельникова опубликовала фото с сыновьями от Артура Смольянинова*

Актриса Дарья Мельникова показала, как выросли ее сыновья от коллеги Артура Смольянинова*.
Она с мальчиками приняла участие в семейной фотосессии. Результатом она поделилась на своей странице в социальной сети, опубликовав снимки из студии.
Старшему сыну артистки, которого назвали в честь отца Артуром, уже исполнилось десять лет. Младшему наследнику Марку семь лет.
В феврале Дарья Мельникова рассказала, что по-прежнему кормит грудью двухлетнюю дочь Елизавету, а старших сыновей кормила до 1,5 года. Она добавила, что рожала дома двоих старших детей. При этом дочь Елизавету от второго супруга, актера Романа Набатова, актриса родила в больнице — она отметила, что не хотела бы быть рекламой домашних родов и выступает за мягкий и «естественный по возможности» процесс под наблюдением медиков.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.