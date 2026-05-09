В центре Москвы в День Победы ограничат движение транспорта

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Движение транспорта ограничат на ряде улиц и набережных в центре Москвы в День Победы.
С 05.00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на улице Тверской от улицы Моховая до Тверского бульвара, на Моховой — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на Большой Никитской улице — от улицы Моховая до Романова переулка, на Улице Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда, на Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, на Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, на Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.
Также движение ограничат на улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, на Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Котельнической, Болотной, Кадашевской набережных, в Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, в Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах, на Старой, Новой и Болотной площадях и на Большом Москворецком и Чугунном мостах.
Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 субботы на участках временных перекрытий запрещена парковка. Возможно временное закрытие подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу.
С 05.30 мск и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
Помимо этого, работа сервисов проката электросамокатов и велосипедов ограничена в зонах проведения мероприятий ко Дню Победы, проезд каршерингов и такси в этих зонах запрещен.