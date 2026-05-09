Известный стример назвал южнокорейскую тюрьму «отелем»

Скандально известный стример Johnny Somali, находящийся в заключении в Южной Корее, в переписке с поклонником сравнил тюремные условия с гостиничными и заявил, что воспринимает пребывание в исправительном учреждении как «почти отдых». Об этом сообщает Dexerto.
Речь идёт о Рамзи Исмаиле, известном под псевдонимом Johnny Somali, который отбывает шестимесячный срок. Он был осуждён по делу о препятствовании предпринимательской деятельности и распространении недостоверных видеоматериалов.
В письме, адресованном одному из фанатов, стример описал тюрьму как «отель», отметив, что его не устраивает лишь отсутствие доступа к телефону и ноутбуку. По его словам, остальные условия он считает приемлемыми.
Он также добавил, что режим содержания включает строгий распорядок, включая фиксированное время подъёма и зарядку. При этом Исмаил заявил, что испытывает там «веселье» и попросил передать ему учебные материалы по фондовому рынку на английском языке.
Ранее вокруг деятельности стримера уже возникали скандалы в разных странах, где он проводил прямые трансляции с провокационным поведением в общественных местах, что неоднократно становилось причиной конфликтов с местными властями и правоохранительными органами.
