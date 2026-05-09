Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный стример назвал южнокорейскую тюрьму «отелем»

Скандально известный стример Johnny Somali, находящийся в заключении в Южной Корее, в переписке с поклонником сравнил тюремные условия с гостиничными и заявил, что воспринимает пребывание в исправительном учреждении как «почти отдых».

Скандально известный стример Johnny Somali, находящийся в заключении в Южной Корее, в переписке с поклонником сравнил тюремные условия с гостиничными и заявил, что воспринимает пребывание в исправительном учреждении как «почти отдых». Об этом сообщает Dexerto.

Речь идёт о Рамзи Исмаиле, известном под псевдонимом Johnny Somali, который отбывает шестимесячный срок. Он был осуждён по делу о препятствовании предпринимательской деятельности и распространении недостоверных видеоматериалов.

В письме, адресованном одному из фанатов, стример описал тюрьму как «отель», отметив, что его не устраивает лишь отсутствие доступа к телефону и ноутбуку. По его словам, остальные условия он считает приемлемыми.

Он также добавил, что режим содержания включает строгий распорядок, включая фиксированное время подъёма и зарядку. При этом Исмаил заявил, что испытывает там «веселье» и попросил передать ему учебные материалы по фондовому рынку на английском языке.

Ранее вокруг деятельности стримера уже возникали скандалы в разных странах, где он проводил прямые трансляции с провокационным поведением в общественных местах, что неоднократно становилось причиной конфликтов с местными властями и правоохранительными органами.

Читайте также: Гинцбург заявил о мутациях хантавируса и риске передачи между людьми.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.