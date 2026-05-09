9 мая в календаре: День Победы в Великой Отечественной войне

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым. Чтобы защитить горох от утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой до тех пор, пока не окрепнет настолько, что никакие утренники ему будут не страшны.