9 мая в календаре: День Победы в Великой Отечественной войне

День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов Всероссийский день посадки леса Поминовение усопших воинов День уличных музыкантов Всемирный день танца живота День «Ура пуговицам» День мускатного вина Всемирный день мигрирующих птиц Всемирный день справедливой торговли День Европы Всемирный день тонизирующего вина «Бакфаст» День магнитного алфавита День осведомлённости о синдроме Корнелии де Ланге День памяти святителя Стефана Пермского День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского День памяти праведной Глафиры Амасийской.
Именины.
Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.
Глафиров день.
В этот день чтят память Глафиры Амасийской. Эта дева известна как мученица: в 322 году ее обезглавили за то, что она не пожелала отречься от христианства.
На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым. Чтобы защитить горох от утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой до тех пор, пока не окрепнет настолько, что никакие утренники ему будут не страшны.
На обед готовили блюда из гороха. Наибольшей популярностью пользовался гороховый суп с мясом и гороховая каша.
События.
1791 год — князь Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в новооткрытом Таврическом дворце.
1924 год — в Москве основан Музей Революции, ныне Музей современной истории России.
1944 год — Севастополь освобожден от фашистских захватчиков.
1945 год — в Москву доставлен Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
1945 год — учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
1960 год — состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.
1962 год — совершил первый полет вертолет-кран Sikorsky S-64 Skycrane.
1974 год — открылся Пражский метрополитен.
1975 год — в Ленинграде на площади Победы установлен памятник героическим защитникам Ленинграда.
1994 год — учрежден орден Жукова и медаль Жукова.
1995 год — в Москве торжественно открылся Парк Победы на Поклонной горе.
2001 год — в результате давки на расположенном в столице Ганы стадионе погибли 126 человек.
2003 год — на Запорожском автозаводе собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel — Corsa, Astra и Vectra.
2006 год — в России утверждено Почётное звание «Город воинской славы».
2010 год — в ночь с 8 на 9 мая в городе Междуреченске Кемеровской области произошёл взрыв метана на шахте Распадская.
2012 год — в ходе показательного полёта в Индонезии российский самолёт Sukhoi Superjet 100 врезался в гору Салак, погибли все 45 человек.
2018 год — в Кении в результате прорыва дамбы погибли 48 человек.
2022 год — президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине.
В этот день родились.
Клаудио Монтеверди (1567 — 1643 г.), итальянский композитор, автор мадригалов, опер, церковных произведений.
Христофор Миних (1683 — 1767 г.), русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.
Адам Опель (1837 — 1895 г.), немецкий бизнесмен, основатель компании Opel.
Говард Картер (1874 — 1939 г.), английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона.
Архиепископ Лука (1877 — 1961 г.), русский хирург и духовный писатель.
Булат Окуджава (1924 — 1997 г.), советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист.
Барбара Энн Скотт (1928 — 2012 г.), канадская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Виктор Данилов-Данильян (1938 г.), советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор.
Билли Джоэл (1949 г.), американский автор-исполнитель песен и пианист.
Федор Бондарчук (1967 г.), российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.
Народные приметы.
Свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает — к устойчивой ясной погоде. Кукушка издает звуки, похожие на кваканье, — к дождю. Кукушка кукует часто и громко — ожидай хорошей погоды. У облаков не видно верхушек — скорее всего, в ближайшие полчаса начнется сильная гроза. Если вершина облака не видна, а удается различить только его основание, то гроза начнется в течение получаса. Большая роса или ясный день на 9 мая — к урожаю огурцов. Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушки квакать начинают.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
