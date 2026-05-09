Молитва в День Победы. Как правильно помянуть усопших воинов 9 мая

9 мая — особая дата в календаре нашей страны. Наряду с празднованием Дня Победы мы вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Это день глубокой благодарности и скорби — День поминовения усопших воинов. 9 мая миллионы людей по всей России склоняют головы в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины. Рассказываем подробно, что можно и нельзя делать в этот день.
Кого поминают 9 мая?
9 мая Русская православная церковь совершает особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, а также всех трагически погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В этот день в храмах проходят Божественные литургии и заупокойные литии, а верующие посещают кладбища.
Это особое поминовение было установлено Архиерейским Собором в 1994 году, объединяя государственное торжество с церковной молитвой о павших героях.
Поминаемыми считаются: воины, погибшие непосредственно в бою, ветераны, умершие от ран или от старости в мирное время, а также труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и все пострадавшие в годы войны. И хотя основной акцент сделан на воинах Великой Отечественной войны, Церковь не запрещает молиться и о других усопших.
Что нельзя делать в День поминовения усопших 9 мая?
- Устраивать шумные вечеринки. 9 мая — праздник «со слезами на глазах». Пышные увеселительные мероприятия с танцами и караоке противоречат самому смыслу поминовения павших.
- Злоупотреблять алкоголем. Это неуместно в День поминовения усопших воинов. Помин должен быть спокойным и молитвенным.
- Оставлять еду и алкоголь на могилах. Церковь призывает приносить на кладбище живые цветы или свечи, а еду лучше раздать нуждающимся как милостыню.
- Заниматься тяжелым физическим трудом. Генеральную уборку, ремонт или масштабные работы в огороде лучше перенести. Считается, что этот день нужно посвятить молитве и общению с семьей, а не бытовым хлопотам.
- Неуважительно высказывать о войне и ее участниках. Это оскорбляет память погибших и чувства их потомков.
- Плохо говорить об усопших. Старая поговорка «о мертвых либо хорошо, либо ничего» в этот день особенно актуальна. Не стоит вспоминать старые обиды или грехи тех, кого уже нет с нами.
- Отказывать в помощи. Если в этот день кто-то просит милостыню или поддержку (особенно ветераны или пожилые люди), постарайтесь не отказывать.
Как правильно помянуть усопших?
- В храме. Во всех храмах после Божественной литургии служится благодарственный молебен за дарование Победы и заупокойная лития о павших воинах. Можно подать записки об упокоении с именами близких (в записках указывают только крещеных).
- Дома. Можно зажечь свечу и прочитать молитву «О воинах, на поле брани убиенных».
- На кладбище. Традиционно многие посещают могилы родственников-ветеранов, возлагают цветы к мемориалам и памятникам. В крупных городах часто организуют дополнительные автобусные рейсы к местам захоронений.
- Дела милосердия. Принято поздравлять ветеранов, помогать их семьям или раздавать поминальные угощения нуждающимся.
Что еще можно сделать 9 мая, чтобы почтить память павших воинов?
- Посетить мемориал или воинское захоронение. Возложить цветы, зажечь свечу.
- Поговорить с детьми о войне. Рассказать о прадедах, показать семейные фотографии, прочитать книгу о войне.
- Помочь ветерану или труженику тыла. Навестить, принести продукты, просто позвонить и поблагодарить.
- Зажечь «Свечу памяти». Онлайн или у себя дома в 21:00. Участники зажигают свечи в знак памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне, почтив их минутой молчания и зажигая свечи в окнах или на памятных местах.
- Изучить семейный архив. Оцифровать старые фотографии, записать воспоминания старших родственников.
- Поучаствовать в волонтерской акции. Помочь привести в порядок захоронения, собрать вещи для ветеранов.
- Также можно посетить музей или выставку, посвященную Великой Отечественной войне, и поблагодарить тех, кто защищает страну сегодня — написать письмо солдату, поддержать семьи военнослужащих.
- Кроме того, 9 мая 2026 года в России пройдет общенациональная «Минута молчания» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Основная акция запланирована на 12:00 по местному времени. Также традиционно теле- и радиоэфир «Минуты молчания» запланирован на 18:55.
Другие дни поминовения воинов
Существует также традиция Дмитриевской родительской субботы, которая изначально была установлена Дмитрием Донским именно для поминовения воинов, павших на Куликовом поле, но позже стала общим днем поминовения всех усопших христиан.
Что еще важно знать о Дне поминовения усопших 9 мая?
Неизменная дата памяти
День поминовения усопших воинов занимает особое место в церковном календаре: в отличие от большинства религиозных дат он не зависит от цикла подвижных праздников, включая Пасху. Его отмечают строго 9 мая — в тот же день, когда вся страна празднует День Победы. Такое совпадение подчеркивает глубокую связь гражданской и духовной памяти о подвиге народа.
Вера на линии фронта
Исторически религия всегда играла важную роль в жизни защитников Отечества: она поддерживала боевой дух, давала силы переносить тяготы военной службы и вдохновляла на самоотверженные поступки ради родной земли. Великая Отечественная война не стала исключением. Уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, митрополит Сергий (Страгородский) обратился к верующим с проникновенным посланием. В нем он подчеркнул неразрывную связь Церкви с судьбой народа и призвал к единству в трудный час.
Духовные корни традиции
Решение учредить День поминовения было принято накануне 50‑летия Победы над нацистской Германией. Архиерейский собор обосновал это решение священным долгом молиться о тех, кто пожертвовал жизнью на полях сражений. В основе традиции лежат евангельские слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13) — они стали нравственным ориентиром для установления особого дня памяти.
Как проходит богослужение
9 мая в православных храмах совершается особый цикл богослужений, состоящий из нескольких частей:
- Божественная литургия, во время которой звучат специальные заупокойные прошения о вождях и воинах;
- Благодарственный молебен Господу Богу за дарованную победу в Великой Отечественной войне — знак признательности и памяти о спасении Отечества;
- Заупокойная лития — поминальная служба, посвященная всем павшим воинам;
С 2015 года к этим традициям добавилась еще одна: по благословению патриарха Кирилла в полдень по всей стране в течение 15 минут раздается заупокойный колокольный звон. Этот звук, разносящийся над городами и селами, становится всеобщим символом скорби и благодарности тем, кто не вернулся с войны.
Народные обычаи и поверья
В этот день церковь призывает сосредоточиться на духовном осмыслении подвига, отложить мирские развлечения и отказаться от участия в светских празднествах. Традиционно избегали ссор (особенно с близкими родственниками), уборки, стрижки волос и ногтей, а также сватовства — считалось, что такие действия неуместны в день поминовения.
В народном календаре 9 мая известно как день Глафиры Горошницы. С этой датой были связаны особые сельскохозяйственные обычаи:
- в этот день было принято высаживать горох и другие бобовые культуры;
- на стол обязательно подавали блюда из гороха — кашу или суп;
- часть приготовленной еды символически закапывали в огороде, чтобы «задобрить» землю и обеспечить хороший урожай.
Приметы, связанные с погодой:
- ясное и солнечное утро сулило теплое и урожайное лето;
- дождь предвещал богатый сбор зерновых и грибов;
- обильная роса на рассвете обещала плодородное лето;
- туман предупреждал о переменчивости погоды в ближайшие недели.
Эти традиции и поверья, передававшиеся из поколения в поколение, помогают сохранить живую связь времен и напоминают о том, что память о героях живет не только в официальных церемониях, но и в сердцах людей, в их обычаях и повседневных делах.