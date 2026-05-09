«Твой дед был героем». В семье Глебовых хранят память о подвигах предков

В армию он был призван в 1942 году. Сначала попал в артиллерийский полк, потом окончил школу военных мотористов. В семье Глебовых су­ще­ству­ет легенда о том, что Алексей Васильевич летал с сыном Иосифа Сталина Василием. В одном из сериалов на военную тему даже есть эпизод, где прослеживается дружеская связь механика с лётчиком Василием Сталиным. Глебовы надеются, что это как раз об их дедушке. До сих пор в семье не знают, где после окончания войны служил Алексей Васильевич, так как домой он вернулся только в 1952 году.