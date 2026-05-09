«Твой дед был героем». В семье Глебовых хранят память о подвигах предков

«Утром 9 мая мы посещаем кладбище, идём к могилам наших дедушек Алексея Васильевича Глебова и Григория Петровича Лыткина, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Рассказываем детям о том, что благодаря им мы сегодня живы, благодаря их героизму наша страна осталась великой и непобеждённой. А после этого едем к обелиску, обязательно участвуем в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. И после — быстрее домой, чтобы успеть посмотреть Парад Победы на Красной площади в Москве. Весь день смотрим военные фильмы», — рассказывает глава большой и дружной семьи Глебовых Николай.
Вместе с женой Анной он воспитывает троих детей в духе патриотизма, прививая сыновьям и дочке уважение к истории страны. О принципах воспитания и секретах счастливого брака, а также о том, почему важно помнить о героических поступках предков, чету расспросил rostov.aif.ru.
Любовь не иссякает.
Семья Глебовых живёт в Песчанокопском районе на юге Ростовской области. У пары — трое детей. Николай работает диспетчером в газовой службе, его супруга — администратор в одном из магазинов. В этом году уже 18 лет, как дончане стали мужем и женой.
«Каждый год в этот день устраиваем романтический ужин. Дарим друг другу подарки. Мы поженились по любви, которая не иссякает уже на протяжении 18 лет», — с теплотой и любовью говорит глава семейства.
А началось всё со случайного взгляда, когда Николай встретил в Новочеркасске девушку Анну. Она привлекла парня своей добротой, тем, что очень внимательная и общительная. Глебов признаётся: это была любовь с первого взгляда!
«Жена родилась в Рязани. Её отца перевели по долгу службы в Новочеркасск, где мы случайно и встретились. Мне было 18 лет, а моей будущей супруге почти 22 года. Писали друг другу письма, смс-сообщения, звонили, изредка встречались», — вспоминает мужчина.
Но пришло время, когда Николай уехал к себе домой в село Песчанокопское. Радости не было предела, когда на свой день рождения он получил письмо и открытку от Анны. И вот тогда начался у молодых людей роман в эпистолярном жанре — писали друг другу письма. Созванивались. Так продолжалось примерно полгода. И вот в один из дней раздаётся телефонный звонок — знакомый и любимый девичий голос говорит: «Я еду!».
Только вот автобус, который следует из Новочеркасска, в Песчанокопском будет аж в половине второго ночи. Ну что делать? Нужно ехать и встречать любимую на вокзале. То, что вот так неожиданно Анна решилась приехать к Николаю, стало настоящим сюрпризом. Особенно для родных парня. Вскоре Анна познакомилась с семьёй любимого, девушку тепло приняли.
Мама Анны Ирина Борисовна знала о смелой затее дочери. А вот её отец Валентин Иванович ни о чём не догадывался. А когда всё стало известно, назвал эту поездку авантюрной! Где это видано: среди ночи ехать девушке одной в незнакомое место, к незнакомым людям.
Погостевала Анна денька два и уехала, а через некоторое время уже Николай поехал в гости к будущей супруге, чтобы познакомиться с её родителями. Отец встретил будущего зятя в штыки: молодой, мол, ещё не ставший крепко на ноги, а тут жениться…
Через месяц девушка опять приехала к своему возлюбленному. А когда настал час расставания, так горько плакала, что Николай не выдержал и предложил ей выйти за него замуж. Чтобы всегда быть вместе!
Слёзы сменились улыбками. И уже через день Николай со своей матерью Любовью Григорьевной поехали в Новочеркасск для того, чтобы засватать девушку из Рязани. Родители в тот же день назначили дату свадьбы. И уже первого ноября 2008 года Николай и Анна стали мужем и женой.
Семейные традиции.
У Глебовых за годы совместной жизни сложилось немало своих традиций. Они любят отмечать дни рождения и Новый год в семейном кругу. На эти праздники Анна обязательно готовит торт по рецепту, передающемуся из поколения в поколение. Но одна из самых важных традиций, которая не нарушается никогда, это обязательный поход к обелиску 9 Мая. Глебовы идут к мемориалу, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, в числе которых и предки семьи, ковавшие Победу как на фронте, так и в тылу.
Дедушка главы семейства Алексей Васильевич Глебов прошёл горнило войны и вернулся с множеством боевых наград: медаль «За боевые заслуги», «За отвагу», два ордена Красной Звезды, три ордена Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
В армию он был призван в 1942 году. Сначала попал в артиллерийский полк, потом окончил школу военных мотористов. В семье Глебовых существует легенда о том, что Алексей Васильевич летал с сыном Иосифа Сталина Василием. В одном из сериалов на военную тему даже есть эпизод, где прослеживается дружеская связь механика с лётчиком Василием Сталиным. Глебовы надеются, что это как раз об их дедушке. До сих пор в семье не знают, где после окончания войны служил Алексей Васильевич, так как домой он вернулся только в 1952 году.
А вот второй дедушка Григорий Петрович Лыткин был призван в армию в 1943 году, но вскоре из-за ранения, которое получил во время освобождения Таганрога, был списан со службы. Интересно, что в его семье было шестеро братьев. Двое из них погибли во время ожесточённых боёв на Курской дуге, один попал в плен к фашистам и погиб, а также погиб ещё один брат, не дождавшись освобождения в концлагере в Польше, он был похоронен в братской могиле.
«Можно говорить детям: “Твой дед был героем, всю войну прошёл, вот мешок медалей”. Но этого мало. Им нужно рассказывать, как они завоёваны, что именно довелось пережить герою семьи, какие подвиги он совершил — вот что важно доносить молодому поколению, заинтересовать их, тогда нить истории не прервётся», — уверен глава семьи Николай.
У Глебовых особое отношение к истории своей семьи.
«Моя мама сейчас занимается созданием генеалогического древа. Это очень непросто, но крайне интересно. Информации мало, приходится по крупицам собирать её из самых разных источников. Согласитесь, немногие знают о жизни своих предков дальше прадедов, в лучшем случае — имена. А кем они были, как жили?» — воодушевлённо рассказывает Николай.
Дети — это прекрасно.
В семье Глебовых трое детей: два мальчика и одна девочка. 16-летний Дмитрий учится в Новочеркасске в строительном колледже, 12-летний Илья — школьник (с уроками ему помогает любимая бабушка Любовь Григорьевна). Четырёхлетняя Настенька, которую ласково называют в семье Бусинкой, ходит в детсад. С нетерпением здесь ждут летних каникул, когда на отдых в глубинку из столицы приедет старшая сестра Николая Татьяна с тремя внуками. Просторный и уютный дом Глебовых в такие дни становится похож на большой детский сад.
«Не могу сказать, что в нашей семье есть какая-то особая система, нет. Существует правило: поел, убери, помой. Обязательно должен быть порядок в комнатах. Мальчишки с удовол 8a6 ьствием помогают маме готовить, мыть посуду. Если супруга готовит обед, то мы все включаемся и помогаем ей. Все домашние дела делаем вместе. У нас в семье нет конфликтов, дети понимают, что слово папы — это закон. Последнее слово всегда остаётся за мной. Но на мне большая ответственность: нужно работать, работать и ещё раз работать, чтобы дети наши жили чуть лучше, чем мы», — рассуждает Николай.
Как потеплеет, на участке появляется большой бассейн. Есть здесь и место, где поиграть в футбол. А ещё нужно работать на большом огороде у бабушки.
«Дети — это прекрасно. И чем их больше, тем лучше! Это такое необъяснимое чувство — иметь много детей. Все проблемы уходят на второй план, когда видишь улыбки сыновей и дочки, когда тебя обнимают и говорят: “Папулечка, мамулечка”. Тем более сегодня государство оказывает хорошую поддержку многодетным семьям. Поэтому, я считаю, нужно увеличивать народонаселение нашей прекрасной страны», — считает глава семьи Глебовых.