Любка-Огонёк из Сталинграда. История песни, которая дошла до Берлина

Расследование журналистов «Аргументы и факты — Нижнее Поволжье» раскрыло многолетнюю тайну музыки, которую во времена Великой Отечественной Войны знал каждый. Официально она считалась народной, однако эксперты установили: автором мелодии легендарной «На позицию девушка провожала бойца» была наша землячка Любовь Прокофьева. Как 13-летняя сталинградка сочинила композицию, обошедшую все фронты до Берлина, почему 150 претендентов тщетно оспаривали её первенство и какие чудом уцелевшие свидетельства поставили точку в этой истории — разбираемся в материале.
Провожала бойцов с песней.
В музыкальных сборниках, на концертах перед песней, которая носит название «Золотой огонёк», указывают: автор слов — Михаил Исаковский, музыка — народная. Но есть факты, который подтверждают: и у музыки имеется конкретный автор.
«В своё время, когда я только начинала общаться с волгоградскими ветеранами, мы проводили фестивали их хоров, — рассказала заслуженный учитель России, руководитель общественной организации “Дети Сталинграда” Галина Егорова. — Есть такой хор и в Дзержинском районе Волгограда. Пожилые женщины, участвующие в нём, рассказали мне, что в военном Сталинграде была такая девушка — Любка по прозвищу “Огонёк” и что именно она является автором музыки к песни “На позицию девушка провожала бойца”».
Из рассказов выяснилось, что Люба уже в 13 лет играла на гитаре и провожала песнями на фронт эшелоны с бойцами с вокзала Сталинграда. Узнав это, Галина Викторовна начала собирать сведения о девушке.
Ей удалось разузнать, что звали юную сталинградку Любовь Прокофьева. Жила она в посёлке Красноармейск, ныне — Красноармейский район Волгограда. Песни сочиняла с детства, они нравились людям. В дом к ней приходили бойцы, переписывали их, запоминали мелодии.
Вскоре Любу стали приглашать выступать перед солдатами. Так её узнали в Сталинграде, слава шла впереди неё. Весь Сталинградский фронт в конце 1942 года, в самый разгар великой битвы, слушал ставшую очень популярной на фронте песню «Золотой огонёк».
Приезжал в эти дни в Сталинград и член ЦК ВКП (б) Дмитрий Мануильский. В его присутствии Люба спела перед бойцами переднего края свой «Золотой огонёк».
Мануильский высоко оценил композицию, хотел подарить Любе в благодарность свои часы. Но она отказалась, ответив, что в такой обстановке вряд ли их удастся сохранить. Другую свою песню — «Чёрные ресницы, чёрные глаза» — Люба Прокофьева посвятила командующему 57-й армией Фёдору Толбухину. Но песня «Золотой огонёк» в её творчестве навсегда осталась на первом месте. Её узнали далеко за пределами Сталинграда, она звучала на самых разных советских фронтах вплоть до Берлина.
Между тем на авторство музыки к «Золотому огоньку» в своё время претендовали 150 человек. В 1961 г. этот вопрос даже рассматривался на заседании Союза композиторов СССР. Тогда решили, что за основу мелодии взята популярная польская песня под названием «Стелла», где речь идёт о некоей польской девушке, на окне у которой горит огонёк.
Стихи без конца и начала.
«Прошло десять лет моих поисков, — продолжает рассказ Галина Егорова. — И как-то раз приходит ко мне бывшая сокурсница, Елена Байбакова. Её мама — дитя Сталинграда. Я рассказала ей про Любку-Огонёк. И вдруг она говорит: “Да я знаю её, это Любовь Прокофьева! Мой папа, Николай Александрович, писал стихи. Он вместе с ней песни сочинял. Он писал стихи, она — музыку к ним. Они тогда дружили и встречались”».
Позже Елена принесла Галине книжечку про своего отца, Николая Александровича Байбакова, ветерана сражения под Сталинградом, бывшего проректора Волгоградского государственного университета. В этой книге были и стихи Николая Александровича. Среди них — стихотворение о Любови Прокофьевой и её «Золотом огоньке». Оно было написан в 1945 г. и называется «Баллада о фронтовом огоньке». Книжка была подписана для той самой «Любки-Огонька».
А ещё через некоторое время Галине Викторовне удалось найти книжку воспоминаний самой Любови Прокофьевой, изданную самиздатом, под названием «Незабываемое». В ней Любовь Васильевна пишет про свою жизнь, в том числе о том, как сочинила музыку к песне «Золотой огонёк».
«Это стихотворение попало ко мне в августе 1942 года, когда я не успела эвакуироваться и так и осталась в южной части Сталинграда, сейчас это Красноармейский район, — писала она. — На южную высоту приехал тогда журналист по фамилии Иринин, я его разыскала потом. Оказалось, что это был псевдоним военного корреспондента Бориса Бурштына. Он и привёз на клочке газеты переписанный от руки стих Михаила Исаковского. Причём ни названия, ни концовки стиха не было. Кто-то, видимо, оторвал кусочек бумаги для закрутки папиросы. Поэтому название песни я придумала сама — “Золотой огонёк”. И концовку дописала сама: “За любимую девушку, за родной огонёк”. С повтором: “За любимую Родину, за родной огонёк”».
Интересно, что сам Михаил Исаковский опубликовал это своё стихотворение только в апреле 1943 г. Публикация прошла в газете «Правда» под названием «Песня». Но ведь в то время стихи Исаковского, как и других талантливых поэтов, распространялись в народе раньше, чем были опубликованы официально! Люди их переписывали от руки, рассылали друзьям и знакомым. Так что версия в пользу Любови Прокофьевой выглядит вполне убедительно.
Искали друг друга 6 лет.
В жизни самой Любови было много чего ещё необычного, интересного. Например, история замужества.
Со своим будущем мужем Любовь Васильевна познакомилась в Сталинграде в том же 1942 году. Подошёл к ней на улице молодой человек с просьбой переписать что-то из книги. Встретиться в следующий раз они договорились 23 августа. Но встреча не состоялась — в этот день случилась варварская бомбардировка Сталинграда. Но влюблённые нашли друг друга много позже, в 1948 году. Через год расписались, прожили вместе полвека.
Любовь Васильевна взяла фамилию мужа — Сидорова, однако книги свои она издавала под прежней фамилией — Прокофьева.
Любовь Васильевна дружила и вела переписку со своими слушателями — теми, кто присутствовал на её концертах в госпиталях, на прифронтовых площадках. Все они, ка 1024 к она рассказывала, знали её прежде всего как автора музыки к знаменитой песне «На позицию девушка провожала бойца».
После войны Любовь Васильевна окончила музыкальное училище в Луганске и стала профессиональным музыкантом, композитором. Много работала в музыкальных школах, в том числе в Волгограде, преподавала теорию музыки. Жила в центре города, неподалёку от кинотеатра «Родина». Умерла в конце восьмидесятых годов.
«Доказать своё авторство знаменитой песни “Золотой огонёк” Любовь Васильевна пыталась неоднократно, — говорит Галина Егорова. — Помогали ей в этом коллеги, свидетели сталинградских событий 1942 года. Но бюрократическую машину сдвинуть с места ей не удалось, и авторство песни официально за Любовью Прокофьевой так и не закрепили. Песня ушла в народ, и авторство её каждый интерпретировал, как хотел».
Около сорока песен написала за свою жизнь Любовь Васильевна, в том числе на стихи Маргариты Агашиной. Композиция «Меч Победы» до сих пор звучит на праздниках в Красноармейском районе Волгограда, а песня «Тюльпаны», стихи к которой написал Николай Байбаков, — в Краснооктябрьском. Но именно песне «Золотой огонёк» суждено было стать самой известной и всенародно любимой. И по сей день её знают и поют миллионы, и проникает она в самое сердце…
От редакции. Галина Егорова, а также её сподвижники и коллеги хотели бы найти родных Любови Васильевны Прокофьевой. Пока им этого не удалось.
И если у вас есть какая-то информация об этих людях, позвоните в редакцию «Аргументы и факты»—Нижнее Поволжье" (тел. 8−927−257−23−97). Возможно, нам удастся найти ещё какую-либо информацию о нашей талантливой землячке.