История песни, которая дошла до Берлина

«Это стихотворение попало ко мне в августе 1942 года, когда я не успела эвакуироваться и так и осталась в южной части Сталинграда, сейчас это Красноармейский район, — писала она. — На южную высоту приехал тогда журналист по фамилии Иринин, я его разыскала потом. Оказалось, что это был псевдоним военного корреспондента Бориса Бурштына. Он и привёз на клочке газеты переписанный от руки стих Михаила Исаковского. Причём ни названия, ни концовки стиха не было. Кто-то, видимо, оторвал кусочек бумаги для закрутки папиросы. Поэтому название песни я придумала сама — “Золотой огонёк”. И концовку дописала сама: “За любимую девушку, за родной огонёк”. С повтором: “За любимую Родину, за родной огонёк”».