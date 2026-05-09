"И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?": Карлсон высмеял позицию Мерца по Тегерану из-за ситуации в Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц согласился с позицией президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Ирана ядерного оружия. Он призвал Тегеран отказаться от своей атомной программы. Такие заявления ФРГ высмеял американский журналист Такер Карлсон в беседе с Zeit.
Он подчеркнул, что немецкий политик вообще не причастен к ситуации на Ближнем Востоке. При этом в самой ФРГ достаточно проблем, которые стоило бы решать.
«Ваша страна находится на грани экономического коллапса, цены на энергоносители в два раза выше, чем в США. И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?» — риторически вопросил Такер Карлсон.
Рейтинг одобрения политики канцлера Германии упал до минимума среди всех глав немецкого правительства. Популярность Фридриха Мерца составляет всего 16%. Именно столько опрошенных одобряют его политику.