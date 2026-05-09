Эксперт Савицкий оценил работу системы управления полетами в Москве и Питере

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Система организации воздушного движения (ОрВД) в Московском, Санкт-Петербургском и Ростовском регионах показывает себя на высоте в вопросах взаимодействия с ПВО. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
Он пояснил, что в периоды ввода ограничений на использование воздушного пространства решающее значение приобретают время реакции и принятия решений при перенаправлении самолетов на запасные аэродромы, их выводе из опасных зон, регулировании вылетов и посадок.
«Важна бесперебойная и оперативная связь, прежде всего с органами ПВО. Во всех этих компонентах системы ОрВД Московского, Санкт-Петербургского, Ростовского регионов показали себя на высоте», — подчеркнул Савицкий.
