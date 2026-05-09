Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гости парада в Москве получат специальные подарки

РИА Новости: компания ZVEZDA подготовила подарки для гостей парада в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Специальные подарки к параду на Красной площади изготовила компания ZVEZDA, которая занимается производством сборных моделей военных техники и настольных игр, выяснило РИА Новости.

На торжествах прошлых лет гостям парада дарили сборные модели российской военной техники, произведенные этой компанией, а в год 80-летия Победы в числе других подарков была настольная игра «Штурм Берлина» от этого же производителя.

«Мы давно сотрудничаем (с организаторами парада — ред.)… В этом году тоже уже произведена партия специальная и отгружена», — рассказал агентству представитель компании.

Собеседник уточнил, что изготавливаемые для парада подарки всегда эксклюзивны — купить точно такой же в магазине производителя нельзя.

«Это госзаказ, мы не имеем права торговать этим. Это заказ под трибуну, то есть это специальная limited edition», — отметил представитель компании.

Как правило, в основу будущего подарка ложится одна из имеющихся моделей, но к параду в нее обязательно добавляют дополнительные детали, уточнил производитель. Для этого готовят специальный макет, получается лимитированный набор в специальной упаковке с логотипом Победы.

Но какой именно памятный презент гости парада получат в этом году, компания пока держит в секрете.

«Мы не можем назвать модель до самого события. Это должен быть сюрприз для участников», — пояснил собеседник агентства.

В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.