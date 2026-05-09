Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили жителей страны с Днём Победы с борта Международной космической станции. Видеообращение опубликовал «Роскосмос».

Источник: Life.ru

Российские космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / Роскосмос.

С орбиты космонавты напомнили о подвиге поколения победителей и заявили, что именно благодаря мужеству и стойкости предков Россия сегодня может развивать науку, исследовать космос и строить будущее.

Сергей Микаев отметил, что с МКС особенно ясно видно, насколько хрупок мир и как важно сохранять то, что было отвоёвано ценой огромных жертв. По его словам, Победа в Великой Отечественной войне стала символом героизма и силы духа советского народа.

Кудь-Сверчков подчеркнул, что именно СССР освободил мир от фашизма, а Андрей Федяев поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, благодаря которым страна смогла не только восстановиться после войны, но и первой отправить человека в космос.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в письме российского лидера, текст которого зачитали в национальной программе туркменского телевидения «Ватан».

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше