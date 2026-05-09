Посол Соединенного Королевства Кейси: Россия может называть нас просто Британией

Дипломат прокомментировал идею, прозвучавшую от главы МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россия может изменить наименование Соединенного Королевства с Великобритании на просто Британию. Об этом в беседе с RTVI заявил посол островного государства Найджел Кейси.

Дипломат прокомментировал идею, прозвучавшую от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Тот предложил называть Великобританию просто Британией. По словам Лаврова, эта страна — единственная, кто сама себя называет «великой».

Кейси пояснил, что сами британцы называют себя не Великобританией, а Соединенным Королевством. И добавил: Россия может изменить используемый термин в любой день.

Посол подчеркнул, что представляет именно Соединенное Королевство. При этом он не стал возражать против смены названия в русском языке.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше