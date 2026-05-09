Посол Соединенного Королевства Кейси: Россия может называть нас просто Британией

Россия может изменить наименование Соединенного Королевства с Великобритании на просто Британию. Об этом в беседе с RTVI заявил посол островного государства Найджел Кейси.
Дипломат прокомментировал идею, прозвучавшую от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Тот предложил называть Великобританию просто Британией. По словам Лаврова, эта страна — единственная, кто сама себя называет «великой».
Кейси пояснил, что сами британцы называют себя не Великобританией, а Соединенным Королевством. И добавил: Россия может изменить используемый термин в любой день.
Посол подчеркнул, что представляет именно Соединенное Королевство. При этом он не стал возражать против смены названия в русском языке.
