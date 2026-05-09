Секрет долгожителей: ученые выяснили, как кофе защищает от опухолей

Международная группа ученых сделала важное открытие в области онкопрофилактики, опубликованное в авторитетном журнале Nutrients. Им удалось доказать, что компоненты обычного заваренного кофе способны подавлять размножение злокачественных клеток и уменьшать воспалительные процессы в организме. Ключевую роль в этом механизме играет ядерный рецептор NR4A1, который отвечает за реакцию клеток на стресс и рост новообразований. Исследователи выяснили, что органические соединения кофе изменяют активность этого белка, что напрямую приводит к снижению жизнеспособности клеток рабдомиосаркомы — одного из агрессивных видов рака.
В ходе экспериментов ученые намеренно подавляли активность рецептора NR4A1, и в этом случае противоопухолевый эффект кофе значительно ослабевал, что подтвердило прямую связь. Анализ проводился с использованием водных экстрактов кофе из пяти стран: Гондураса, Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии. Выяснилось, что с рецептором взаимодействуют вовсе не кофеин, а хлорогеновая, кофейная, феруловая и п-кумаровая кислоты, а также природные соединения кахвеол и кафестол. Роль кофеина в этом процессе оказалась незначительной и нестабильной, тогда как полифенолы и дитерпены продемонстрировали мощный модулирующий эффект.
Помимо прямого воздействия на опухолевые клетки, компоненты кофе успешно снизили воспалительный ответ в организме. Опыты на мышиных макрофагах показали, что органические соединения напитка эффективно регулируют внутренние реакции иммунной системы на раздражители. Ученые подчеркивают, что полифенолы и дитерпены работают как синергисты, то есть усиливают влияние друг друга на рецептор NR4A1. Это объясняет, почему именно цельный напиток, а не отдельные его составляющие, демонстрирует столь выраженный защитный эффект.
Авторы исследования делают важную оговорку: пока все выводы основаны исключительно на лабораторных тестах, и для окончательного подтверждения терапевтического эффекта необходимы клинические исследования с участием людей. Тем не менее уже сейчас понятно, что у любителей кофе наблюдается снижение общей смертности и защита от заболеваний, связанных со старением. Интересно, что ранее журнал Nature также указал на способность кофе менять состав кишечной микробиоты и влиять на когнитивные функции, что открывает новые горизонты для изучения этого самого популярного напитка в мире.
