На Чукотке впервые прошел "Бессмертный полк" на внедорожниках

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Бессмертный полк» по бездорожью на высокопроходимых машинах прошел на Чукотке, колонна внедорожников прошла по арктической тундре в окрестностях Анадыря. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
«В годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств на точки сбора. Сегодня мы используем современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты. У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», — рассказывают организаторы мероприятия.
Подобная акция проходит на Чукотке впервые. В 11:00 (02:00 мск) начнется шествие «Бессмертного полка» в Анадыре.