Fox 8: Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе случился в городе Шалметт в штате Луизиана. Об этом информирует телеканал Fox 8.
Сообщается, что первоначально на предприятии произошёл взрыв, после которого и началось возгорание. Столб дыма, поднявшийся над заводом, был виден на расстоянии нескольких километров. Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры с языками пламени и чёрными клубами дыма, вздымающимися над заводом.
По данным телеканала, пожар удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower в США во время планового технического обслуживания во вторник, 15 апреля. В результате пострадали три моряка.
