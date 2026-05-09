В Крыму хирург по ошибке сделал обрезание мальчику с шишкой на голове

Мальчик набил шишку на голове, и родители привезли его на рентген, а врач по ошибке сделал ему обрезание. Об этом случае сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Отец привел сына в районную больницу. Ребенок упал и ударился головой. Жалоб не было, но родителей беспокоила шишка. В приемном покое маленького пациента направили на рентген.
Пока ждали обследования, подошел врач-анестезиолог. Он попросил отца подождать и увел мальчика в смотровой кабинет. Вскоре выяснилось, что ребенок «отходит от наркоза». Ему сделали циркумцизию — удалили крайнюю плоть.
Позже медики объяснили, что перепутали мальчика с другим пациентом. Родители утверждают: проблем с половым органом у сына не было. Операцию провели без согласия, без анализов и диагностики.
Новость быстро разнеслась по поселку. Семья подверглась насмешкам. Ребенку стали сниться кошмары, потребовалась помощь психолога. В итоге родители обратились в суд. Тот взыскал с больницы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск к конкретным врачам отклонили.
