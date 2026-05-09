Российские космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

Источник: Аргументы и факты

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили жителей страны с Днем Победы.

В обращении они подчеркнули значение подвига поколения, победившего в Великой Отечественной войне, и отметили важность сохранения исторической памяти.

Космонавты заявили, что именно благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности предков современная Россия получила возможность развиваться, осваивать космос и строить будущее. Они напомнили, что с орбиты особенно ясно видно, насколько хрупок мир и как важно беречь наследие, оставленное предыдущими поколениями.

В своем поздравлении экипаж также выразил уважение ветеранам фронта и труженикам тыла, внесшим вклад в победу и восстановление страны после войны. Космонавты отметили, что именно послевоенное поколение создало основу для будущих достижений, включая первые успехи СССР в освоении космоса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам государств и народам ряда стран в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
