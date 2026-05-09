Эстония якобы не празднует День Победы из-за «жестоких» действий советского лидера Иосифа Сталина. Так утверждает глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала высказывания глупыми в своем Telegram-канале.
Мария Захарова уточнила, что у «официального Таллина» 9 мая наступил день «траура». Она напомнила, что в Эстонии героями считают «легионеров-эсэсовцев», выступавших против солдат Красной армии.
«Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — прокомментировала заявление Каи Каллас Мария Захарова.
Дипломат также призвала мировую общественность услышать предупреждения России к Киеву о провокациях на День Победы. Официальный представитель МИД отметила, что всем необходимо осознать важность момента.