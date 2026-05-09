Пациентов госпиталя ветеранов в Волгограде поздравили концертом

С Днем Победы бойцов различных войн творческими номерами поздравили солисты областной филармонии, музыкально-драматического казачьего театра, студенты и педагоги государственного института искусств и культуры, а также ансамбля «Лазоревый цветок». Также поздравления от жителей региона ветеранам передал председатель комитета здравоохранения Анатолий Себелев.