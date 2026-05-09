Пациентов госпиталя ветеранов в Волгограде поздравили концертом

В Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн в преддверии 9 мая прошел праздничный концерт для пациентов, поделились в облздраве региона.
С Днем Победы бойцов различных войн творческими номерами поздравили солисты областной филармонии, музыкально-драматического казачьего театра, студенты и педагоги государственного института искусств и культуры, а также ансамбля «Лазоревый цветок». Также поздравления от жителей региона ветеранам передал председатель комитета здравоохранения Анатолий Себелев.
А ранее стало известно, что незадолго до Дня Победы в Волгограде медики спасли ногу ветерану Великой Отечественной войны, которому исполнился 101 год.