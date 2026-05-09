В Хабаровске 9 Мая изменят движение транспорта из-за парада и шествий

В Хабаровске 9 мая в связи с проведением Парада Победы, шествия «Бессмертного полка», церемонии возложения цветов к мемориалу Славы и праздничного салюта временно ограничат движение всех видов транспорта, — сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Основные изменения коснутся центральной части города, где в течение дня пройдут ключевые праздничные мероприятия. На период ограничений также скорректируют схемы движения ряда муниципальных и межмуниципальных маршрутов.
Маршрут № 155 при движении в центр города будет следовать с улицы Карла Маркса через улицу Льва Толстого, Амурский бульвар, улицы Дзержинского и Муравьёва-Амурского. В обратном направлении — с улицы Муравьёва-Амурского через улицу Волочаевскую и Амурский бульвар на улицу Карла Маркса.
Автобусы маршрута № 180, следующие со стороны села Матвеевка, будут осуществлять разворот в районе развязки улиц Карла Маркса и Ленинградской с последующим возвращением в сторону Матвеевки.
При этом работа маршрутов № 155 и № 180 будет продлена до 23:30.
Актуальная информация по муниципальным маршрутам размещена на официальных ресурсах городских перевозчиков.