Герой России Головин: у россиян невозможно забрать память о Победе

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Память о Победе в Великой Отечественной войне невозможно забрать у россиян, это заложено в душе. Об этом в интервью ТАСС заявил Герой России морпех с позывным Струна, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.
Он отметил, что несмотря на ограничения, связанные с безопасностью, «Юнармия» сопровождает мероприятия, приуроченные в 9 Мая.
«Это у нас никто не заберет, это исторически заложено в нашей душе, и мы от этого не откажемся, просто соблюдая все требования безопасности, все требования к сопровождению мероприятий, будем их поддерживать», — подчеркнул Головин.
Он отметил, что таким образом юнармейцы говорят, что помнят и чтят память, что россиянам «есть и будет чем гордиться».