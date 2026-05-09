"Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать": Кремль осудил формулировку указа Зеленского о Параде в Москве

Дмитрий Песков между тем развеял слухи о якобы отзыве у зарубежных журналистов аккредитации для работы на параде Победы. Он назвал просочившиеся в СМИ сведения неверными и ложными. С такими утверждениями об иностранных журналистах выступила газета Der Spiegel. Она заявила, что у представителей прессы якобы отозвали аккредитации, необходимые для работы на параде Победы. Однако Дмитрий Песков уведомил, что в этом году мероприятие на Красной площади пройдет в усеченном формате. В связи с этим был ограничен и состав журналистов.