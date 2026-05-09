Киев выступил с комментарием о проведении парада Победы в Москве 9 мая. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский якобы одобрил мероприятие. В своем «указе» он не стал препятствовать проведению Парада в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не нуждается в разрешении на организацию мероприятия. Об этом представитель Кремля сообщил в диалоге с журналистом Александром Юнашевым.
Дмитрий Песков осудил попытку Зеленского посмеяться над торжественным днем. Кремлю не требуется украинское дозволение в виде указа «О проведении парада в Москве».
«Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда», — сказал Дмитрий Песков в отношении Зеленского.
Представитель Кремля пояснил, что в России гордятся Днем Победы. Москве не нужно чье-то разрешение, чтобы чтить память Героев.
Помощник президента России Юрий Ушаков также прокомментировал организацию Парада. По его словам, мероприятие пройдет в обычном режиме. Парад состоится 9 мая на Красной площади. С речью по традиции выступит глава государства Владимир Путин. На Параде также запланирована торжественная часть с пролетом авиации. Пройдут, кроме того, военнослужащие. Все будет проходить как обычно, кроме участия в Параде военной техники, пояснил Юрий Ушаков.
Помимо прочего, торжественным маршем по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. По данным Минобороны, шествие состоится во время Парада. Бойцы СВО принимали участие в мероприятии и в предыдущие годы.
Дмитрий Песков между тем развеял слухи о якобы отзыве у зарубежных журналистов аккредитации для работы на параде Победы. Он назвал просочившиеся в СМИ сведения неверными и ложными. С такими утверждениями об иностранных журналистах выступила газета Der Spiegel. Она заявила, что у представителей прессы якобы отозвали аккредитации, необходимые для работы на параде Победы. Однако Дмитрий Песков уведомил, что в этом году мероприятие на Красной площади пройдет в усеченном формате. В связи с этим был ограничен и состав журналистов.