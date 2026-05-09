«За что?»: Анастасия Волочкова пожаловалась на равнодушие дочери

— Я даже не знаю, что происходит с дочерью, где она находится. Пыталась позвонить ей, с 8 Марта поздравить — у меня до сих пор лежит подарок. Заказала для нее икону святой мученицы Ариадны, она очень редкая. А в Новый год она с мужем Никитой меня вообще не поздравила. Такое ощущение, что идет агрессия. За что? За то добро, что я сделала? — заявила Волочкова в интервью на YouTube-канале «Может быть. Марина Баженова».