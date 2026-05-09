«За что?»: Анастасия Волочкова пожаловалась на равнодушие дочери

Балерина Анастасия Волочкова почти год не общается с 20-летней дочерью Ариадной и не знает, как живет ее единственный ребенок.
Звездная наследница год назад вышла замуж и оборвала общение с матерью. На юбилей артистки она отправила букет роз и открытку, но лично не поздравила.
— Я даже не знаю, что происходит с дочерью, где она находится. Пыталась позвонить ей, с 8 Марта поздравить — у меня до сих пор лежит подарок. Заказала для нее икону святой мученицы Ариадны, она очень редкая. А в Новый год она с мужем Никитой меня вообще не поздравила. Такое ощущение, что идет агрессия. За что? За то добро, что я сделала? — заявила Волочкова в интервью на YouTube-канале «Может быть. Марина Баженова».
При этом, по ее словам, чужие люди проявили гораздо больше участия. Ей позвонили одногруппники Ариадны из Высшей школы экономики и прислали корзину цветов.
