Трамп оценил вероятность продления перемирия между Москвой и Киевом: вот что он сказал

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал введение режима тишины между Москвой и Киевом. По его мнению, перемирие может быть продлено после его прекращения 11 мая. Так президент Соединенных Штатов сказал в ходе диалога с журналистами.
Американский лидер счел хорошим решением введение режима временного прекращения огня между сторонами конфликта. Он пояснил, что Вашингтон надеется на урегулирование кризиса.
«Может быть, это [продление перемирия] было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы конфликт был завершен», — подытожил Дональд Трамп.
Днем ранее президент США выступил с инициативой продлить перемирие между Москвой и Киевом до 11 мая. Россия ответила согласием. Так сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его данным, режим тишины продлится с 9 по 11 мая. Перемирие достигнуто за счет контактов Москвы с Вашингтоном, а также США с Украиной, указал Юрий Ушаков.