Трамп оценил вероятность продления перемирия между Москвой и Киевом: вот что он сказал

Днем ранее президент США выступил с инициативой продлить перемирие между Москвой и Киевом до 11 мая. Россия ответила согласием. Так сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его данным, режим тишины продлится с 9 по 11 мая. Перемирие достигнуто за счет контактов Москвы с Вашингтоном, а также США с Украиной, указал Юрий Ушаков.