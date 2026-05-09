Трамп оценил вероятность продления перемирия между Москвой и Киевом: вот что он сказал

Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал введение режима тишины между Москвой и Киевом. По его мнению, перемирие может быть продлено после его прекращения 11 мая. Так президент Соединенных Штатов сказал в ходе диалога с журналистами.

Американский лидер счел хорошим решением введение режима временного прекращения огня между сторонами конфликта. Он пояснил, что Вашингтон надеется на урегулирование кризиса.

«Может быть, это [продление перемирия] было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы конфликт был завершен», — подытожил Дональд Трамп.

Днем ранее президент США выступил с инициативой продлить перемирие между Москвой и Киевом до 11 мая. Россия ответила согласием. Так сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его данным, режим тишины продлится с 9 по 11 мая. Перемирие достигнуто за счет контактов Москвы с Вашингтоном, а также США с Украиной, указал Юрий Ушаков.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
