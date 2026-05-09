Полуденный выстрел в честь годовщины Победы прогремит в Хабаровске

Залп дадут сегодня в 12:00 возле арены «Ерофей». На мероприятии будут присутствовать представители городской администрации, исполнительных органов края, Восточного военного округа, духовенства, общественность. Напомним, что полуденный выстрел стал традицией краевого центра, приуроченной к знаменательным датам и событиям. Впервые его произвели в честь 167-й годовщины образования Хабаровска.